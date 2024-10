Arda Guler alla Juventus, ma è una beffa: gli hacker colpiscono il profilo social ella società (Di lunedì 21 ottobre 2024) La società bianconera ha visto attaccato il proprio profilo ufficiale di X che aveva pubblicato l’annuncio di un clamoroso colpo di mercato La notizia era una di quelle che mandava in fibrillazione l’intera tifoseria. La Juventus aveva acquistato il gioiello del calcio europeo, il giovane centrocampista turco in forza al Real Madrid con un futuro da predestinato. Nessuno aveva fatto obiezione al fatto che, la presunta bomba di mercato, fosse apparsa sul profilo social della società bianconera, viviamo nell’era digitale e i social network sono una delle primarie fonti d’informazioni. Il colpo di mercato sfumato – Cityrumnors.it – Ansa foto Arda Güler, soprannominato “il Messi Turco”, è un calciatore turco, centrocampista del Real Madrid e della nazionale turca. Cityrumors.it - Arda Guler alla Juventus, ma è una beffa: gli hacker colpiscono il profilo social ella società Leggi tutta la notizia su Cityrumors.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Labianconera ha visto attaccato il proprioufficiale di X che aveva pubblicato l’annuncio di un clamoroso colpo di mercato La notizia era una di quelle che mandava in fibrillazione l’intera tifoseria. Laaveva acquistato il gioiello del calcio europeo, il giovane centrocampista turco in forza al Real Madrid con un futuro da predestinato. Nessuno aveva fatto obiezione al fatto che, la presunta bomba di mercato, fosse apparsa sulbianconera, viviamo nell’era digitale e inetwork sono una delle primarie fonti d’informazioni. Il colpo di mercato sfumato – Cityrumnors.it – Ansa fotoGüler, soprannominato “il Messi Turco”, è un calciatore turco, centrocampista del Real Madrid e dnazionale turca.

Arda Guler alla Juventus - anzi no. Hackerato il profilo social del club - Peccato però che si tratti di una notizia falsa, con la stessa Juventus che precisa sul suo profilo italiano che “il nostro account inglese è stato hackerato. Stiamo lavorando per risolvere il problema”. Un acquisto annunciato con tanto di post social e foto, il tutto a mercato chiuso. “Benvenuto alla Juventus, Arda Guler“, si legge in un post sul profilo X in inglese del club bianconero. (Lapresse.it)

L'illusione dei tifosi : il fortissimo Arda Guler "è della Juventus". Ma è una bufala : il profilo "X" è stato hackerato - È il centrocampista più forte a livello mondiale tra tutti quelli nella fascia 18-21 anni. Non per nulla se lo è accaparrato il Real Madrid, con 20 milioni dati in rata unica al Fenerbahce. Eppure, per qualche ora, i tifosi della Juventus hanno sognato il "contro colpaccio": Arda Guler in... (Torinotoday.it)

“Arda Guler alla Juventus” : fake news - il profilo Twitter dei bianconeri è stato hackerato - Welcome to Juventus, Arda Güler! ????? The rising star of football is now part of the #Juventus family! Ready to make history together on this new journey? ????????? #WelcomeArda #ForzaJuve pic. L’account JuventusFCen è stato hackerato, come confermato dalla stessa Juventus. E se a dirlo è il canale ufficiale inglese del club, allora bisogna fidarsi: “La nuova stella del calcio farà parte della ... (Ilfattoquotidiano.it)