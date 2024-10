Ilfattoquotidiano.it - “Angelica Schiatti? Ricordo che Morgan era ossessionato da lei. Ha problemi di dipendenza, è preda del suo ego”: Asia Argento rompe il silenzio a Verissimo

(Di lunedì 21 ottobre 2024)il. Ospite di Silvia Toffanin, a, l’attrice ha espresso la sua opinione sul processo, ancora in corso, che vede coinvolto il suo ex compagno, e padre della loro figlia,, accusato di stalking e diffamazione ai danni della ex fidanzata. “Non ho assistito – spiega subito-. Miche erada questa ragazza. Nei messaggi mi aveva parlato di lei. Se ha commesso quello che si dice, pagherà”. La speranza, però, è che“torni ad essere Marco – spiega l’attrice a Toffanin -. Ha gravidi, le trasmissioni che lo hanno tenuto a galla non gli hanno fatto un favore. Toccare il fondo, per me, è stato come un regalo della vita. Perché ho dovuto rialzarmi e prendere quello che rimaneva di me”.