Andy Warhol Triple Elvis | in esposizione i miti hollywoodiani

Life&People.it Napoli, con il suo spirito ribelle e la sua storia millenaria, ospiterà fino al prossimo 16 febbraio una delle esposizioni più affascinanti e prestigiose degli ultimi anni: "Andy Warhol. Triple Elvis". Non è semplicemente un'esposizione, ma un'occasione, un viaggio imperdibile nel cuore pulsante della cultura Pop che ha caratterizzato l'America del secolo scorso. La mostra, curata da Luca Massimo Barbero, si presenta come un dossier, una ricerca dell'anima artistica di Warhol a partire da una delle sue opere più iconiche: il celeberrimo "Triple Elvis" del 1963. Andy Warhol è un'artista artista poliedrico, il principe indiscusso della Pop Art: nacque nel 1928 in una famiglia di immigrati cecoslovacchi, e la sua infanzia è stata segnata da difficoltà economiche e della perdita prematura del padre.

