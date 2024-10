Albania, Spataro a La7: “Clima preoccupante, riforme solo per sottomettere la magistratura. Abnormi le parole di Nordio”. Poi lo scontro (Di lunedì 21 ottobre 2024) “Quello che è assolutamente abnorme non è la decisione del Tribunale di Roma, ma il modo di parlare e di commentare questa vicenda nelle parole del ministro Nordio, della premier Meloni, della seconda carica dello Stato La Russa, di Salvini. È abnorme, perché non esiste in Costituzione l’idea che la magistratura debba decidere operare in accordo con le direttive o con le linee politiche di chi governa”. Sono le parole pronunciate a L’aria che tira (La7) dall’ex procuratore di Torino Armando Spataro sul Consiglio dei ministri convocato oggi alle 18.00 da Giorgia Meloni per studiare un decreto legge che rilanci il modello Albania in barba alla decisione dei giudici di Roma. “Questo non è uno scontro tra governo e magistrati – puntualizza Spataro – ma un’aggressione da parte del potere politico alla magistratura. Ilfattoquotidiano.it - Albania, Spataro a La7: “Clima preoccupante, riforme solo per sottomettere la magistratura. Abnormi le parole di Nordio”. Poi lo scontro Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) “Quello che è assolutamente abnorme non è la decisione del Tribunale di Roma, ma il modo di parlare e di commentare questa vicenda nelledel ministro, della premier Meloni, della seconda carica dello Stato La Russa, di Salvini. È abnorme, perché non esiste in Costituzione l’idea che ladebba decidere operare in accordo con le direttive o con le linee politiche di chi governa”. Sono lepronunciate a L’aria che tira (La7) dall’ex procuratore di Torino Armandosul Consiglio dei ministri convocato oggi alle 18.00 da Giorgia Meloni per studiare un decreto legge che rilanci il modelloin barba alla decisione dei giudici di Roma. “Questo non è unotra governo e magistrati – puntualizza– ma un’aggressione da parte del potere politico alla

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Mastella : “Non avrei usato le parole di Nordio sui magistrati” - it. “Io sono democristiano, – ha sottolineato – non avrei utilizzato quel tipo di espressione, però oggi avendola utilizzata bisogna soltanto rientrare ognuno nell’alveo naturale disposto dalla Costituzione, quindi parole fuori posto, reazioni di altro tipo vanno eliminate altrimenti il contrasto non giova, questo antagonismo istituzionale non giova assolutamente a nessuno”. (Anteprima24.it)

Perché le parole di Delmastro hanno bisogno di un'immediata e severa smentita di Nordio - Nello stesso giorno di Ferragosto, nel quale si sarebbe consumato nel carcere di Parma l’ennesimo suicidio (il terzo in quell’istituto ed il 67esimo nel Paese), il Sottosegretario alla Giustizia Delmastro, in visita alle carceri pugliese spiegava in maniera pittosto chiara quale fosse il suo rapporto ideologico con l’istituzione carceraria. (Ilfoglio.it)

Strage Bologna : Braga (Pd) - ‘Meloni e Nordio condannino parole Mollicone’ - La gravità delle sue parole chiama in causa direttamente il ministro della Giustizia Nordio e la premier Meloni. (Adnkronos) – ?Nel giorno in cui ricordiamo l?anniversario della strage dell?Italicus, la memoria delle vittime e il dolore delle famiglie e di un paese intero vengono offesi dalle sconsiderate parole dell?onorevole Mollicone presidente della commissione Cultura”. (Calcioweb.eu)