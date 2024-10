Aggiornamenti sui lavori in corso nel quartiere Vaticano: via Ottaviano e piazza Risorgimento (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il quartiere del Vaticano sta vivendo un periodo di intenso rinnovamento, con progressi significativi nei lavori di ristrutturazione delle aree di Via Ottaviano e piazza Risorgimento. Questi interventi, gestiti dalla Società Giubileo 2025, sono previsti per essere completati in concomitanza con l’apertura della Porta Santa, fissata per il 24 dicembre. Questo articolo fornisce un approfondimento sulle condizioni attuali dei lavori e sugli sviluppi futuri. Progresso dei lavori in via Ottaviano I lavori in Via Ottaviano stanno avanzando a ritmi sostenuti, con un livello di completamento delle pavimentazioni che raggiunge l’80%. Secondo le informazioni disponibili, sono previsti importanti interventi nel mese di novembre, quando avverrà la messa a dimora delle nuove alberature. Gaeta.it - Aggiornamenti sui lavori in corso nel quartiere Vaticano: via Ottaviano e piazza Risorgimento Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Ildelsta vivendo un periodo di intenso rinnovamento, con progressi significativi neidi ristrutturazione delle aree di Via. Questi interventi, gestiti dalla Società Giubileo 2025, sono previsti per essere completati in concomitanza con l’apertura della Porta Santa, fissata per il 24 dicembre. Questo articolo fornisce un approfondimento sulle condizioni attuali deie sugli sviluppi futuri. Progresso deiin viain Viastanno avanzando a ritmi sostenuti, con un livello di completamento delle pavimentazioni che raggiunge l’80%. Secondo le informazioni disponibili, sono previsti importanti interventi nel mese di novembre, quando avverrà la messa a dimora delle nuove alberature.

