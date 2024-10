AEW: Daniel Garcia commenta i meme su un suo passaggio in NXT (Di lunedì 21 ottobre 2024) Nel corso dell’estate, si è parlato molto del futuro di Daniel Garcia in AEW: tra le voci che volevano la WWE molto interessata a fare di lui uno dei volti della nuova NXT e la federazione di Tony Khan che invece cercava di blindare uno dei suoi talenti più cristallini, sul web sono circolati diversi meme creati dai fan, che, sfruttando la fama di “playboy” di Daniel, immaginavano che la sua scelta potesse ricadere su NXT proprio per la presenza di un roster femminili particolarmente importante. La telenovela è giunta al termine nella puntata di Dynamite dell’8 ottobre, quando Garcia stesso ha messo a tacere i rumor annunciando sul ring il suo rinnovo con la AEW. E ora lo stesso wrestler ha commentato quel periodo di incertezza. Zonawrestling.net - AEW: Daniel Garcia commenta i meme su un suo passaggio in NXT Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net (Di lunedì 21 ottobre 2024) Nel corso dell’estate, si è parlato molto del futuro diin AEW: tra le voci che volevano la WWE molto interessata a fare di lui uno dei volti della nuova NXT e la federazione di Tony Khan che invece cercava di blindare uno dei suoi talenti più cristallini, sul web sono circolati diversicreati dai fan, che, sfruttando la fama di “playboy” di, immaginavano che la sua scelta potesse ricadere su NXT proprio per la presenza di un roster femminili particolarmente importante. La telenovela è giunta al termine nella puntata di Dynamite dell’8 ottobre, quandostesso ha messo a tacere i rumor annunciando sul ring il suo rinnovo con la AEW. E ora lo stesso wrestler hato quel periodo di incertezza.

