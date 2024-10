Academy Museum Gala 2024, tutto il glam del gotha di Hollywood (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il nero non manca: dal classico Balenciaga Haute Couture di Nicole Kidman alo vintage tempestato di perline sfoggiato da Kaia Gerber. Scelta vintage anche per Kim Kardashian che indossa un candido e sensuale corsetto griffato Thierry Mugler. Ecco tutti i look della serata Vanityfair.it - Academy Museum Gala 2024, tutto il glam del gotha di Hollywood Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il nero non manca: dal classico Balenciaga Haute Couture di Nicole Kidman alo vintage tempestato di perline sfoggiato da Kaia Gerber. Scelta vintage anche per Kim Kardashian che indossa un candido e sensuale corsetto griffato Thierry Mugler. Ecco tutti i look della serata

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Kendall Jenner ditched ‘old money blonde’ for a beige Marilyn bob at the Academy Museum Gala - Kendall Jenner shone last night with her new blonde hair colour at the Academy Museum Gala in Los Angeles. (glamourmagazine.co.uk)

Kendall Jenner all’Academy Museum Gala copia Kim Kardashian - Come dimenticare quel look esagerato di Kim Kardashian? Kendall Jenner all'Academy Museum Gala è un déjà vu! E Kylie ... (lookdavip.tgcom24.it)

Kendall Kenner all’Academy Museum Gala copia Kim Kardashian - A Los Angeles le star si ritrovano sul red carpet dell' Academy Museum Gala in un tripudio di look da favola e citazioni d'archivio! Si è svolto il 19 ottobre a Los Angeles la quarta edizione dell'Aca ... (informazione.it)