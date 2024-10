7 atleti di una squadra di canottaggio muoiono in uno schianto stradale: avevano tra i 15 e i 19 anni (Di lunedì 21 ottobre 2024) Brasile in lutto per la tragica morte di sette giovanissimi canottieri rimasti vittime di un incidente stradale bel weekend. Facevano parte di una squadra nata da un progetto sociale locale e stavano tornando dalle ultime gare di stagione. Nello schianto sono morti anche il conducente e il coordinatore. Solo un ragazzo si è miracolosamente salvato. Fanpage.it - 7 atleti di una squadra di canottaggio muoiono in uno schianto stradale: avevano tra i 15 e i 19 anni Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Brasile in lutto per la tragica morte di sette giovanissimi canottieri rimasti vittime di un incidentebel weekend. Facevano parte di unanata da un progetto sociale locale e stavano tornando dalle ultime gare di stagione. Nellosono morti anche il conducente e il coordinatore. Solo un ragazzo si è miracolosamente salvato.

