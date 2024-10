Venezia-Atalanta, Di Francesco: “La squadra è viva, ma si fa male da sola” (Di domenica 20 ottobre 2024) “L’approccio alla partita è stato buono, ma ci facciamo troppo spesso male da soli. Stiamo pagando degli di errori, sia individuali sia di squadra. Quando creiamo, dobbiamo essere più cinici. Siamo stati bravi a restare in partita, ma le occasioni avute le potevamo sfruttare meglio”. Lo ha detto a Dazn l’allenatore del Venezia, Eusebio Di Francesco dopo la sconfitta per 2-0 contro l’Atalanta al ‘Penzo’. “Non dobbiamo vergognarci a volte a calciare via la palla, quando serve. Ci è mancato qualcosa scelte finali, sia nel possesso sia in fase di non possesso. La squadra è viva, deve limare queste disattenzioni e credere in quello che sta facendo”. Oristanio può fare lo stesso percorso di Soulè? “Me lo auguro. Ha grandi potenzialità e deve dare continuità, che non ha avuto nel secondo tempo. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di domenica 20 ottobre 2024) “L’approccio alla partita è stato buono, ma ci facciamo troppo spessoda soli. Stiamo pagando degli di errori, sia individuali sia di. Quando creiamo, dobbiamo essere più cinici. Siamo stati bravi a restare in partita, ma le occasioni avute le potevamo sfruttare meglio”. Lo ha detto a Dazn l’allenatore del, Eusebio Didopo la sconfitta per 2-0 contro l’al ‘Penzo’. “Non dobbiamo vergognarci a volte a calciare via la palla, quando serve. Ci è mancato qualcosa scelte finali, sia nel possesso sia in fase di non possesso. La, deve limare queste disattenzioni e credere in quello che sta facendo”. Oristanio può fare lo stesso percorso di Soulè? “Me lo auguro. Ha grandi potenzialità e deve dare continuità, che non ha avuto nel secondo tempo.

Napoli - Conte : “Male nel primo tempo - l’Empoli è una squadra in forma” - The post Napoli, Conte: “Male nel primo tempo, l’Empoli è una squadra in forma” appeared first on SportFace. . Loro sono una delle squadre più in forma del campionato, qui non aveva segnato nessuno e c’erano tante insidie. Conte ha poi aggiunto: “I tifosi devono avere questo atteggiamento, il popolo napoletano è innamorato della squadra e questo non glielo toglierà mai nessuno. (Sportface.it)

Cosenza-Sampdoria - Mutti : “blucerchiati partiti male ma squadra da vertice” - L'articolo Cosenza-Sampdoria, Mutti: “blucerchiati partiti male ma squadra da vertice” sembra essere il primo su CalcioWeb. Ma in generale è la solita B equilibrata. Cosenza-Sampdoria, scontro tra fanalini di coda della Serie B. Fin qui mi hanno sorpreso le neopromosse hanno idee, determinazione e sono organizzate tatticamente. (Calcioweb.eu)

Politano esalta la squadra : “Contento di aver ritrovato Conte. Lukaku è un “animale” - "Ritrovare Conte è stato bello dopo sei mesi all'Inter: l'ho ritrovato motivato e pronto a lavorare. Abbiamo cambiato a livello tattico rispetto ai nerazzurri quando giocavamo 3-5-2, qui è un 3-4-2-1: la tattica è cambiata ma non l'intensità degli allenamenti". Lo ha detto l'esterno... (Napolitoday.it)