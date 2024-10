Tesla Cybertruck, ecco perché viola le norme europee sulla sicurezza (Di domenica 20 ottobre 2024) Il veicolo di Musk è troppo pesante, ingombrante e affilato. Nonostante ciò, iniziano a circolare i primi esemplari Wired.it - Tesla Cybertruck, ecco perché viola le norme europee sulla sicurezza Leggi tutta la notizia su Wired.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Il veicolo di Musk è troppo pesante, ingombrante e affilato. Nonostante ciò, iniziano a circolare i primi esemplari

Musk dona un suv Cybertruck Tesla dotato di mitragliatrice a Kadyrov. Il leader ceceno : “Un aiuto per i nostri soldati contro l’Ucraina” - A darne notizia con un video su Telegram è lo stesso Kadyrov, ripreso mentre guida brevemente l’avveniristico pickup per poi rientrare in garage e piazzarsi sul cassone, dietro alla mitragliatrice. Un esemplare del suv Cybertruck dotato di mitragliatrice è stato donato da Elon Musk, al leader ceceno Ramzam Kadyrov. (Ilfattoquotidiano.it)

