Tegola Inter, l’infortunio complica i piani di Inzaghi: out contro la Roma (Di domenica 20 ottobre 2024) Tegola in casa Inter a circa dieci minuti dall’inizio del match contro la Roma: Inzaghi è costretto a correre ai ripari. Arrivano quindi brutte notizie in casa Inter che, all’Olimpico contro la Roma, perde una pedina fondamentale della squadra dopo appena dieci minuti. Il big non ce la fa, chiede il cambio ed esce. Ecco la ricostruzione e cosa filtra. Tegola in casa Inter: infortunio pesante per Inzaghi (LaPresse) – Tvplay.itInter, fuori Calhanoglu per infortunio Come riferito da DAZN Calhanoglu sembrava zoppicasse, l’ha visto Farris e ha chiamato Inzaghi. Alla fine non ce l’ha fatta ed al suo posto è subentrato Frattesi. Il problema sembra sia per l’Interno coscia. L'articolo Tegola Inter, l’infortunio complica i piani di Inzaghi: out contro la Roma proviene da TvPlay.it. Tvplay.it - Tegola Inter, l’infortunio complica i piani di Inzaghi: out contro la Roma Leggi tutta la notizia su Tvplay.it (Di domenica 20 ottobre 2024)in casaa circa dieci minuti dall’inizio del matchlaè costretto a correre ai ripari. Arrivano quindi brutte notizie in casache, all’Olimpicola, perde una pedina fondamentale della squadra dopo appena dieci minuti. Il big non ce la fa, chiede il cambio ed esce. Ecco la ricostruzione e cosa filtra.in casa: infortunio pesante per(LaPresse) – Tvplay.it, fuori Calhanoglu per infortunio Come riferito da DAZN Calhanoglu sembrava zoppicasse, l’ha visto Farris e ha chiamato. Alla fine non ce l’ha fatta ed al suo posto è subentrato Frattesi. Il problema sembra sia per l’no coscia. L'articolodi: outlaproviene da TvPlay.it.

