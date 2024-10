Si apre a Bari il Festival delle Regioni: cerimonia al Piccinni con il presidente Mattarella (Di domenica 20 ottobre 2024) A Bari prende ufficialmente il via il Festival delle Regioni. Dopo l'apertura del 'Villaggio' dedicato alle Regioni in piazza del Ferrarese, il teatro Piccinni ha ospitato questo pomeriggio la cerimonia inaugurale della manifestazione, alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Baritoday.it - Si apre a Bari il Festival delle Regioni: cerimonia al Piccinni con il presidente Mattarella Leggi tutta la notizia su Baritoday.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Aprende ufficialmente il via il. Dopo l'apertura del 'Villaggio' dedicato allein piazza del Ferrarese, il teatroha ospitato questo pomeriggio lainaugurale della manifestazione, alla presenza deldella Repubblica, Sergio

Festival delle Regioni - i 3 Garanti pugliesi saranno presenti alla cerimonia d'inaugurazione a Bari - I tre garanti regionali parteciperanno a pieno titolo alla cerimonia inaugurale de 'L'Italia delle regioni', festival promosso dalle regioni e province autonome italiane. Piero Rossi (garante delle persone private della libertà ), Ludovico Abbaticchio (garante dei minori) e Antonio Giampietro... (Baritoday.it)

Torna il Festival delle Regioni : a Bari dal 19 al 22 ottobre per la terza edizione - festivaldelleregionibari. Per il terzo anno consecutivo dal 19 al 22 ottobre torna “L’Italia delle Regioni – Festival delle Regioni”, organizzato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, quest’anno in collaborazione con la Regione Puglia. . Il villaggio sarà un grande spazio per un mosaico di eventi con showcase, area dedicata a Sport e Salute, area Intelligenza artificiale, ... (Ilfattoquotidiano.it)

Festival delle Regioni a Bari - scattano divieti e limitazioni al traffico fino al 22 ottobre. Deviazioni per i bus - . . Il Comune di Bari, Amtab e Polizia Locale, in occasione del Festival delle Regioni in programma a Bari dal 19 al 22 ottobre prossimi, e che vedrà l'arrivo del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella (domenica 20), nonchè di ministri e governatori, hanno disposto una serie di limitazioni al. (Baritoday.it)