Serie A, Lecce-Fiorentina 0-6 (Di domenica 20 ottobre 2024) La Fiorentina ha battuto 6-0 il Lecce nel match dell’ottava giornata del campionato di Serie A giocato al ‘Via del Mare’. Match indirizzato nel primo tempo per i viola con la doppietta di Cataldi e il gol di Colpani. Nella ripresa l’ex Monza firma la sua seconda rete personale. Le altre due reti viola sono state siglate da Beltran e Parisi. Grazie a questo successo la Fiorentina sale a 13 punti, il Lecce resta a 5. Da segnalare l‘infortunio di Gudmundsson sostituito a inizio match. I salentini hanno giocato buona parte del match in 10 per l’espulsione di Gallo. Lapresse.it - Serie A, Lecce-Fiorentina 0-6 Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Laha battuto 6-0 ilnel match dell’ottava giornata del campionato diA giocato al ‘Via del Mare’. Match indirizzato nel primo tempo per i viola con la doppietta di Cataldi e il gol di Colpani. Nella ripresa l’ex Monza firma la sua seconda rete personale. Le altre due reti viola sono state siglate da Beltran e Parisi. Grazie a questo successo lasale a 13 punti, ilresta a 5. Da segnalare l‘infortunio di Gudmundsson sostituito a inizio match. I salentini hanno giocato buona parte del match in 10 per l’espulsione di Gallo.

Lecce-Fiorentina 0-6 Calcio serie A - Due doppiette, altre due reti di giocatori non proprio goleador. . Al contrario per il Lecce è una sconfitta perfino storica per le sue dimensioni e fa della formazione salentina quella con il peggiore attacco e la peggiore difesa della serie A. Ha aiutato la superiorità numerica, questo sì, data l’espulsione di un giocatore giallorosso ma sei gol in trasferta fanno pensare alla Fiorentina come ... (Noinotizie.it)