Scontri tra tifosi Fiorentina e Andria (Di domenica 20 ottobre 2024) 20.34 Sulla tangenziale di Bari, all'altezza del quartiere Torre a Mare, c'è stata una violenta rissa tra tifosi della Fiorentina e della Fidelis Andria, a colpi di mazze, catene e lanci di fumogeni. I tifosi si sono affrontati a volto coperto. Intervenuta la Polizia per gli accertamenti di rito. I toscani erano diretti a Lecce per la partita di serie A in programma allo Stadio Via del Mare, i pugliesi a Nardò per la gara valevole per il girone H di Serie D. Gli Scontri hanno creato grossi disagi al traffico, con blocchi.

