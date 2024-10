“Schifati da questa dirigenza”, prosegue la protesta dei tifosi della Roma (Di domenica 20 ottobre 2024) Dura protesta dei tifosi della Roma: ancora un messaggio diretto alla società giallorossa Roma-Inter è iniziata in un’atmosfera surreale: stadio in silenzio e duro messaggio rivolto alla dirigenza. Lo striscione dei tifosi della Roma (LaPresse) – Calciomercato.itprosegue la contestazione dei tifosi della Roma nei confronti di proprietà e dirigenza. Una frattura nata dopo la decisione del club di esonerare Daniele De Rossi, poi sostituto da Ivan Juric, e già in occasione delle prime successive partite interne i tifosi della Curva Sud avevano esternato il loro malcontento lasciando gli spalti vuoti ed esponendo striscioni di contestazione nei confronti della proprietà. Calciomercato.it - “Schifati da questa dirigenza”, prosegue la protesta dei tifosi della Roma Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Duradei: ancora un messaggio diretto alla società giallorossa-Inter è iniziata in un’atmosfera surreale: stadio in silenzio e duro messaggio rivolto alla. Lo striscione dei(LaPresse) – Calciomercato.itla contestazione deinei confronti di proprietà e. Una frattura nata dopo la decisione del club di esonerare Daniele De Rossi, poi sostituto da Ivan Juric, e già in occasione delle prime successive partite interne iCurva Sud avevano esternato il loro malcontento lasciando gli spalti vuoti ed esponendo striscioni di contestazione nei confrontiproprietà.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tifosi Roma contro i Friedkin : “Vostra assenza così palese che a parlare mandate un francese” - Prima l’ingresso al 15esimo minuto di gioco, poi lo striscione contro i Friedkin: “Vostra assenza così palese che a parlare mandate un francese”. . The post Tifosi Roma contro i Friedkin: “Vostra assenza così palese che a parlare mandate un francese” appeared first on SportFace. Tante mancanze ma anche tante frustrazione da parte dei tifosi della Roma, che nel match contro l’Inter a San Siro ... (Sportface.it)

Roma - Ghisolfi : "Juric sta facendo bene. Speso tanto ma abbassato il monte ingaggi - tifosi da recuperare" - Il ds della Roma Florent Ghisolfi ha parlato ai microfoni di DAZN, in vista del match casalingo contro l`Inter valido per l`8^ giornata di Serie... (Calciomercato.com)

Al-Thani a Roma - i tifosi della Lazio gli chiedono di acquistare il club - Tam?m bin ?amad ?l Th?n? è a Roma in questi giorni. L`attuale emiro del Qatar è in visita di stato in Italia e incontrerà sia il Papa,... (Calciomercato.com)