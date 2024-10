Ritorno alle origini: il ministero degli Affari Esteri vuole riportare 7 milioni di italiani in patria (Di domenica 20 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La Buchmesse 2024 ha rappresentato un’importante occasione di confronto culturale, con l’Italia nell’inedita veste di Ospite d’Onore. All’interno di questo contesto, si è svolto il panel “Andata e Ritorno: il turismo delle radici”, un incontro in cui il direttore generale per gli italiani all’Estero, Luigi Maria Vignali, ha esposto un progetto ambizioso volto a riportare in Italia circa 7 milioni di discendenti italiani. L’incontro ha visto la partecipazione di esperti e la moderazione della giornalista Ilaria Bianchi, approfondendo il tema della migrazione italiana e delle sue conseguenze. Il fenomeno della migrazione italiana Tra la metà del XIX secolo e la fine del XX secolo, l’Italia ha vissuto un’ondata migratoria senza precedenti, che ha visto oltre venti milioni di italiani lasciare il Paese in cerca di opportunità all’estero. Gaeta.it - Ritorno alle origini: il ministero degli Affari Esteri vuole riportare 7 milioni di italiani in patria Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La Buchmesse 2024 ha rappresentato un’importante occasione di confronto culturale, con l’Italia nell’inedita veste di Ospite d’Onore. All’interno di questo contesto, si è svolto il panel “Andata e: il turismo delle radici”, un incontro in cui il direttore generale per gliall’Estero, Luigi Maria Vignali, ha esposto un progetto ambizioso volto ain Italia circa 7di discendenti. L’incontro ha visto la partecipazione di esperti e la moderazione della giornalista Ilaria Bianchi, approfondendo il tema della migrazione italiana e delle sue conseguenze. Il fenomeno della migrazione italiana Tra la metà del XIX secolo e la fine del XX secolo, l’Italia ha vissuto un’ondata migratoria senza precedenti, che ha visto oltre ventidilasciare il Paese in cerca di opportunità all’estero.

