Quanti soldi guadagna Jannik Sinner nel 2024? Tutti gli assegni torneo per torneo: totale funambolico (Di domenica 20 ottobre 2024) Jannik Sinner si sta rendendo protagonista di una stagione semplicemente memorabile: ha vinto due Slam (Australian Open e US Open), si è imposto in tre Masters 1000 (Miami, Cincinnati, Shanghai) e ha dettato legge in due ATP 500 (Rotterdam e Halle), per un totale di sette tornei conquistati in dieci mesi. Sono numeri da capogiro per il tennista italiano, che ormai è numero 1 del mondo da ormai venti settimane e che si è garantito la vetta del ranking ATP almeno fino al termine di questa annata agonistica. Il fuoriclasse altoatesino, che non si è mai fermato prima dei quarti di finale negli eventi a cui ha preso parte nel 2024, ha trionfato anche al Six Kings Slam, una manifestazione di esibizione in cui ha surclassato nell’ordine Daniil Medvedev, Novak Djokovic e Carlos Alcaraz. Oasport.it - Quanti soldi guadagna Jannik Sinner nel 2024? Tutti gli assegni torneo per torneo: totale funambolico Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di domenica 20 ottobre 2024)si sta rendendo protagonista di una stagione semplicemente memorabile: ha vinto due Slam (Australian Open e US Open), si è imposto in tre Masters 1000 (Miami, Cincinnati, Shanghai) e ha dettato legge in due ATP 500 (Rotterdam e Halle), per undi sette tornei conquistati in dieci mesi. Sono numeri da capogiro per il tennista italiano, che ormai è numero 1 del mondo da ormai venti settimane e che si è garantito la vetta del ranking ATP almeno fino al termine di questa annata agonistica. Il fuoriclasse altoatesino, che non si è mai fermato prima dei quarti di finale negli eventi a cui ha preso parte nel, ha trionfato anche al Six Kings Slam, una manifestazione di esibizione in cui ha surclassato nell’ordine Daniil Medvedev, Novak Djokovic e Carlos Alcaraz.

