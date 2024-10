«Pene troppo modeste: l’utero in affitto all’estero non sarà perseguito» (Di domenica 20 ottobre 2024) Il giurista Alberto Gambino: «La legge ha un valore più simbolico che reale, mostra la strada giusta. Con la Gpa si bypassano le norme sull’adozione, un’aberrazione per il minore». Laverita.info - «Pene troppo modeste: l’utero in affitto all’estero non sarà perseguito» Leggi tutta la notizia su Laverita.info (Di domenica 20 ottobre 2024) Il giurista Alberto Gambino: «La legge ha un valore più simbolico che reale, mostra la strada giusta. Con la Gpa si bypassano le norme sull’adozione, un’aberrazione per il minore».

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“Il mio pene è troppo curvo per avere rapporti con mia moglie” : uomo chiede 12 mila euro all’assicurazione per la malattia di La Peyronie (o Clinton Kink) ma non ottiene nulla - Voleva che la compagnia di assicurazioni pagasse per intero il suo intervento al pene ma Mr W, così viene identificato, ha perso la causa. L’uomo soffre di una condizione chiamata malattia di La Peyronie, che causa la curvatura del pene quando è in erezione. Mr W si è allora rivolto a un mediatore che ha confermato quanto dichiarato dall’assicurazione: “Concordo sul fatto che il suo medico abbia ... (Ilfattoquotidiano.it)