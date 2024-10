Papa Francesco: “Diffondere la sana cultura dello sport, no a violenza ed esclusione” (Di domenica 20 ottobre 2024) Roma, 20 ottobre 2024 – “Per quanto purtroppo anche negli ultimi anni abbiamo assistito ad episodi di intolleranza, che vanno condannati, sono certo che siano molti di più gli esempi in cui nello sport si è stati capaci di ‘fare squadra’, senza che la razza, il ceto, o la confessione religiosa siano ostacoli o barriere: vi incoraggio a favorire questo clima di umanità autentica ed accogliente. Dobbiamo respingere ogni logica di esclusione e violenza, e per questo sappiamo bene che la parola ha il suo valore, per educare al bene e al bello, piuttosto che distruggere”. Lo afferma il Papa in un messaggio per il centenario del Corriere dello sport-Stadio. “Diffondere una sana cultura dello sport in questo senso significa far crescere l’umanità nei suoi valori più belli e autentici e per questo vi ringrazio. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Roma, 20 ottobre 2024 – “Per quanto purtroppo anche negli ultimi anni abbiamo assistito ad episodi di intolleranza, che vanno condannati, sono certo che siano molti di più gli esempi in cui nellosi è stati capaci di ‘fare squadra’, senza che la razza, il ceto, o la confessione religiosa siano ostacoli o barriere: vi incoraggio a favorire questo clima di umanità autentica ed accogliente. Dobbiamo respingere ogni logica di, e per questo sappiamo bene che la parola ha il suo valore, per educare al bene e al bello, piuttosto che distruggere”. Lo afferma ilin un messaggio per il centenario del Corriere-Stadio. “unain questo senso significa far crescere l’umanità nei suoi valori più belli e autentici e per questo vi ringrazio.

