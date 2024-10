Milan, il vero leader di Paulo Fonseca è Mike Maignan. Il dato (Di domenica 20 ottobre 2024) Mike Maignan è il capitano morale di questo Milan: la squadra di Fonseca trascinata dalla sua grinta porta a casa la vittoria La fascia da capitano è stata affidata a Magic Mike Maignan, che ha saputo ricoprire un vero ruolo da leader. Dopo tante stagioni una delle poche certezze rimane il portierone francese. Mike era già un aggregatore, di spogliatoio e soprattutto in campo. Le dichiarazioni di Adli di qualche giorno fa lo hanno confermato, facendo trasparire l’attaccamento ai rossoneri e a questo sport in generale. Il Milan sa di poter contare su un giocatore su una costante. Questo lo conferma anche il confortante dato: terzo per clean sheet stagionali in serie A, meglio di lui soltanto Vazquez e Di Gregorio. Dailymilan.it - Milan, il vero leader di Paulo Fonseca è Mike Maignan. Il dato Leggi tutta la notizia su Dailymilan.it (Di domenica 20 ottobre 2024)è il capitano morale di questo: la squadra ditrascinata dalla sua grinta porta a casa la vittoria La fascia da capitano è stata affidata a Magic, che ha saputo ricoprire unruolo da. Dopo tante stagioni una delle poche certezze rimane il portierone francese.era già un aggregatore, di spogliatoio e soprattutto in campo. Le dichiarazioni di Adli di qualche giorno fa lo hanno confermato, facendo trasparire l’attaccamento ai rossoneri e a questo sport in generale. Ilsa di poter contare su un giocatore su una costante. Questo lo conferma anche il confortante: terzo per clean sheet stagionali in serie A, meglio di lui soltanto Vazquez e Di Gregorio.

