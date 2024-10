Migranti: Calenda, 'in Albania 40mila euro l'anno a migrante, follia e neanche funziona' (Di domenica 20 ottobre 2024) Roma, 20 ott. (Adnkronos) - "Meloni ha fatto un centro che ospita il 2% delle persone che arrivano al costo di 40mila euro a migrante l'anno, uno stipendio da funzionario di banca. Ha montato un filtro propagandistico che costa agli italiani 500,600 milioni di euro in più che tenere i Migranti in Italia e non funziona neanche". Così Carlo Calenda a Rlt. "Quale soluzione? Gli accordi con Libia, Tunisia, Egitto". Liberoquotidiano.it - Migranti: Calenda, 'in Albania 40mila euro l'anno a migrante, follia e neanche funziona' Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Roma, 20 ott. (Adnkronos) - "Meloni ha fatto un centro che ospita il 2% delle persone che arrivano al costo dil', uno stipendio dario di banca. Ha montato un filtro propagandistico che costa agli italiani 500,600 milioni diin più che tenere iin Italia e non". Così Carloa Rlt. "Quale soluzione? Gli accordi con Libia, Tunisia, Egitto".

