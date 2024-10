Merlo: «Inter-Juventus, risultato giusto. Dimostrata una cosa» (Di domenica 20 ottobre 2024) Beatrice Merlo, tra le protagoniste di Inter-Juventus Women, ha parlato ai canali ufficiali del club dopo lo 0-0 contro le bianconere. Sottolineando la prestazione di oggi e gli obiettivi in vista delle prossime giornate di campionato. PAREGGIO A RETI INVIOLATE – Inter e Juventus Women non si fanno male. Un punto a testa, in una gara con poche occasioni e terminata a reti inviolate. Con l’occasione piĂą grande della partita creata proprio dalle nerazzurre, quando al 78? Beatrice Merlo va a un passo dalla rete con un tiro-cross che, per pochissimi centimetri, si stampa sulla traversa a portiere battuto. A tal proposito, dopo la sfida ha parlato proprio la calciatrice nerazzurra, che ha sottolineato la prestazione di entrambe le squadre. Inter-news.it - Merlo: «Inter-Juventus, risultato giusto. Dimostrata una cosa» Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Beatrice, tra le protagoniste diWomen, ha parlato ai canali ufficiali del club dopo lo 0-0 contro le bianconere. Sottolineando la prestazione di oggi e gli obiettivi in vista delle prossime giornate di campionato. PAREGGIO A RETI INVIOLATE – eÂWomen non si fanno male. Un punto a testa, in una gara con poche occasioni e terminata a reti inviolate. Con l’occasione piĂą grande della partita creata proprio dalle nerazzurre, quando al 78? Beatrice va a un passo dalla rete con un tiro-cross che, per pochissimi centimetri, si stampa sulla traversa a portiere battuto. A tal proposito, dopo la sfida ha parlato proprio la calciatrice nerazzurra, che ha sottolineato la prestazione di entrambe le squadre.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Merlo : «Inter Women - tanta voglia in campo! Importante così» - Contro il Napoli prepareremo bene la partita, sarà difficile da affrontare». Per il mio gol ringrazio Setti che mi ha passato la palla. L’atteggiamento era la cosa più importante, così anche il risultato, ma volevamo mettere in campo quello che abbiamo provato in settimana. Abbiamo visto sul campo la voglia che avevamo di portarla a casa. (Inter-news.it)

Michele Merlo - interviene il padre sullo scoop di Fedez con Luna - Le foto pubblicate sul settimanale, vedevano Luna Shirin Rasia, nonché ex fidanzata di Michele in dolce compagnia del rapper. Tra i due è esploso davvero l’amore? Dopo l’uscita del gossip che vede Luna in compagnia di Fedez, sul web inaspettatamente il papà dell’artista è intervenuto. Ecco cosa è emerso sui social Michele Merlo è scomparso nel 2021 a causa di un’emorragia cerebrale. (361magazine.com)