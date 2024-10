Maltempo, un ragazzo di 20 anni morto nell'alluvione a Bologna: un'altra giornata di paura (Di domenica 20 ottobre 2024) Inizia la conta dei morti per la nuova ondata di Maltempo che ha coinvolto nella notte l'Emilia-Romagna. Il corpo di un ragazzo di 20 anni è stato trovato dai vigili del fuoco a Leggo.it - Maltempo, un ragazzo di 20 anni morto nell'alluvione a Bologna: un'altra giornata di paura Leggi tutta la notizia su Leggo.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Inizia la conta dei morti per la nuova ondata diche ha coinvoltoa notte l'Emilia-Romagna. Il corpo di undi 20è stato trovato dai vigili del fuoco a

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Torre del Greco : violenza giovanile - un ragazzo di 19 anni agli arresti domiciliari per maltrattamenti - Facebook WhatsApp Twitter La violenza e la gelosia hanno preso piede nella vita di una giovane coppia di Torre del Greco, culminando in un episodio drammatico che ha portato all’arresto di un ragazzo di 19 anni e a una gravissima denuncia da parte della sua ex compagna, una ragazza di soli 17 anni. (Gaeta.it)

Schianto in moto lungo la Colonnetta : muore a 26 anni un ragazzo di Chieti - Tragedia nella tarda mattinata a Chieti dove un giovane di 26 anni ha perso la vita in seguito a un incidente in moto lungo la via Colonnetta. Michael Luciani, questo il nome della vittima, è deceduto poco dopo lo schianto avvenuto lungo la strada che collega il colle e lo scalo. La dinamica... (Chietitoday.it)

Incidente a Tradate - morto un ragazzo di 18 anni : l'auto spezzata in due. Feriti altri tre giovani - Un giovane di 18 anni residente in provincia di Como è morto in seguito a un incidente stradale avvenuto intorno alle 3 di oggi in via Costa del Re a Tradate (Varese). Nello schianto... (Ilmattino.it)