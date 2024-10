Maltempo, intrappolata in auto e trascinata dalla fiumara Gerace: salvata dai vigili del fuoco (Di domenica 20 ottobre 2024) Tragedia sfiorata nella Locride. Oggi, intorno alle ore 13.30, i vigili del fuoco di Siderno, coordinati dal caposquadra Fabio Peluso, hanno salvato una donna che era stata trascinata con la propria auto dalle acque della fiumara Gerace.La donna intenta a passeggiare i propri cani all’interno Reggiotoday.it - Maltempo, intrappolata in auto e trascinata dalla fiumara Gerace: salvata dai vigili del fuoco Leggi tutta la notizia su Reggiotoday.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Tragedia sfiorata nella Locride. Oggi, intorno alle ore 13.30, ideldi Siderno, coordinati dal caposquadra Fabio Peluso, hanno salvato una donna che era statacon la propriadalle acque della.La donna intenta a passeggiare i propri cani all’interno

Licata sott'acqua - esonda il Sanso : persone sui tetti delle auto. Diluvio a Catania - moto trascinata dal fiume - Il dipartimento regionale della Protezione civile siciliana sta inviando. . . Alcune persone per mettersi in salvo sono salite sui tetti delle auto e i vigili del fuoco sono al lavoro per soccorrerli. Il fiume Salso è esondato in più punti a Licata , nell’Agrigentino per la pioggia caduta copiosa in quell'area. (Gazzettadelsud.it)

Maltempo in Toscana - auto trascinata dalla corrente : “Aiuto - aiuto!” - Maltempo in Toscana, esondato il Cornia. Diversi i video che circolano sui social e che mostrano la situazione disastrosa in alcuni comuni: in una delle immagini si vede un’auto trascinata dalla corrente e si sente una donna urlare “lo sta portando via, aiuto, aiuto, poverino!”. . (Lapresse.it)

"Aiuto - aiuto!" : auto trascinata dalla corrente - maltempo-choc in Toscana - Maltempo in Toscana, esondato il Cornia. Diversi i video che circolano sui social e che mostrano la situazione disastrosa in alcuni comuni: in una delle immagini si vede un'auto trascinata dalla corrente e si sente una donna urlare "lo sta portando via, aiuto, aiuto, poverino!". (Liberoquotidiano.it)