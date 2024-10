Maltempo a Reggio Emilia, allagamenti ed evacuazioni: salvati tre bambini a Bagnolo (Di domenica 20 ottobre 2024) Reggio Emilia, 20 ottobre 2024 – Quanto annunciato dalle allerte si è verificato: a causa delle piogge torrenziali il torrente Crostolo e il Canalazzo all'alba sono tracimati, assieme ad alcuni canali di irrigazione, tra il comune di Reggio Emilia, Bagnolo in Piano, Cadelbosco e Santa Vittoria di Gualtieri. Poche ore dopo, il Crostolo ha spaccato l'argine in zona Santa Vittoria. Salvate a Bagnolo quattro persone adulte, un ragazzo e tre bambini: l'intervento dei Vigili del fuoco ha avuto luogo in via Spallanzani. Chiuso il ponte di Sorbolo che collega nella Bassa le province di Reggio e di Parma. La chiusura è avvenuta attorno alle 5,20 su decisione della Provincia e del Comune di Brescello. Le abbondanti piogge cadute nella notte hanno gonfiato l'Enza, affluente del Po, che ha superato soglia rossa 3 (all'idrometro di Sorbolo è ad oltre 11 metri). Ilrestodelcarlino.it - Maltempo a Reggio Emilia, allagamenti ed evacuazioni: salvati tre bambini a Bagnolo Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di domenica 20 ottobre 2024), 20 ottobre 2024 – Quanto annunciato dalle allerte si è verificato: a causa delle piogge torrenziali il torrente Crostolo e il Canalazzo all'alba sono tracimati, assieme ad alcuni canali di irrigazione, tra il comune diin Piano, Cadelbosco e Santa Vittoria di Gualtieri. Poche ore dopo, il Crostolo ha spaccato l'argine in zona Santa Vittoria. Salvate aquattro persone adulte, un ragazzo e tre: l'intervento dei Vigili del fuoco ha avuto luogo in via Spallanzani. Chiuso il ponte di Sorbolo che collega nella Bassa le province die di Parma. La chiusura è avvenuta attorno alle 5,20 su decisione della Provincia e del Comune di Brescello. Le abbondanti piogge cadute nella notte hanno gonfiato l'Enza, affluente del Po, che ha superato soglia rossa 3 (all'idrometro di Sorbolo è ad oltre 11 metri).

Maltempo a Reggio Emilia : allagamenti ed evacuazioni. Il Crostolo e il Canalozzo fanno paura - Gli operatori del Comune di Gualtieri, la Protezione civile e insieme alle forze dell’ordine stanno avvisando, a scopo precauzionale, i residenti di Via del Magnano e strade limitrofe a San Vittoria in quanto l'acqua potrebbe raggiungere alcune abitazioni. I volontari della protezione civile e i tecnici comunali hanno monitorato la situazione tutta la notte perché “in maniera inaspettata ... (Ilrestodelcarlino.it)

Emergenza maltempo in Emilia : il torrente Crostolo tracima in provincia di Reggio Emilia - Il sindaco Marino Zani, preoccupato per la sicurezza dei cittadini, ha firmato un’ordinanza che invita gli abitanti delle zone a rischio a evacuare il prima possibile. Mantenere alta l’attenzione su questi temi è fondamentale per affrontare le sfide legate ai cambiamenti climatici e ai fenomeni meteorologici estremi che, sempre più spesso, colpiscono l’Italia e le sue regioni. (Gaeta.it)

