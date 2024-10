L’ultima notte di Yahya Sinwar prima del 7 ottobre | la discesa nel tunnel con cuscini e tv prima del massacro – Il video

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di domenica 20 ottobre 2024) Era l’appuntamento atteso da anni, di più, da una vita, per. Il 7la data infine cerchiata sul calendario per l’azione più temeraria mai progettata da Hamas, l’invasione d’Israele per fare strage, incendiare villaggi, terrorizzare il Paese e rapire centinaia di civili. Ora un filmato inedito diffuso dall’esercito israeliano mostra gli ultimi preparativi “personali”dell’attacco del leader del gruppo terroristico di Gaza fatto fuori dall’Idf nei giorni scorsi. È la sera tardi di venerdì 62023, e, in T-shirt e pantaloni, i piedi scalzi, fa avanti e indietro dentro a unsotto la Striscia. Porta pacchi pieni di vettovaglie, sporte di bottiglie d’acqua,, altri oggetti, perfino una tv al plasma.