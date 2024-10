LIVE Veneto Classic 2024 in DIRETTA: sei corridori in fuga, c’è Biondani (Di domenica 20 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.45 Questi i 6 corridori che compongono la testa della corsa: Anders Foldager (Team Jayco AlUla), Magnus Cort (Uno-X Mobility), Alexis Gougeard (Cofidis), Tobias Bayer (Alpecin – Deceuninck), Kyrylo Tsarenko (Team Corratec – Vini Fantini) e Riccardo Biondani (General Store – Essegibi – F.Lli Curia). 13.42 Nell’ultimo tratto la fuga ha guadagnato molto sul gruppo. Il vantaggio dei 6 battistrada ora è di 2? 40?. 13.39 Mancano 20 chilometri al traguardo volante di Nove. 13.36 Il favorito d’obbligo di questa gara è Marc Hirschi. Lo svizzero ha vissuto una grande stagione in cui ha raccolto tanti successi, l’ultimo ottenuto lo scorso mese alla Coppa Agostoni 13.33 Tra circa 30 chilometri la corsa entrerà nel vivo con l’ingresso nel primo circuito di giornata. Oasport.it - LIVE Veneto Classic 2024 in DIRETTA: sei corridori in fuga, c’è Biondani Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di domenica 20 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.45 Questi i 6che compongono la testa della corsa: Anders Foldager (Team Jayco AlUla), Magnus Cort (Uno-X Mobility), Alexis Gougeard (Cofidis), Tobias Bayer (Alpecin – Deceuninck), Kyrylo Tsarenko (Team Corratec – Vini Fantini) e Riccardo(General Store – Essegibi – F.Lli Curia). 13.42 Nell’ultimo tratto laha guadagnato molto sul gruppo. Il vantaggio dei 6 battistrada ora è di 2? 40?. 13.39 Mancano 20 chilometri al traguardo volante di Nove. 13.36 Il favorito d’obbligo di questa gara è Marc Hirschi. Lo svizzero ha vissuto una grande stagione in cui ha raccolto tanti successi, l’ultimo ottenuto lo scorso mese alla Coppa Agostoni 13.33 Tra circa 30 chilometri la corsa entrerà nel vivo con l’ingresso nel primo circuito di giornata.

