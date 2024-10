LIVE Superbike, GP Spagna 2024 in DIRETTA: Bulega si impone anche in Superpole Race, alle 14.00 gara-2 (Di domenica 20 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.24 La nostra DIRETTA LIVE si chiude qui, noi di OA Sport vi ringraziamo e vi diamo l’appuntamento alle 14.00 per gara-2. A tra poco! 11.22 L’appuntamento con gara-2 è alle 14.00. Ci sarà da divertirsi nell’ultima prova stagionale: da tenere d’occhio proprio Nicolò Bulega che, in caso di vittoria, andrebbe a infilare la prima tripletta della carriera in Superbike. 11.20 Nicolò Bulega conquista la sesta vittoria della carriera – e della stagione – in Superbike al termine di una prova davvero impressionante. Ovviamente Razgatlioglu non ha nulla da giocarsi, ma battere in questo modo e con questa prepotenza il turco non è banale. La vittoria odierna potrebbe essere il giusto antipasto per ciò che potremmo vedere nella prossima stagione. 11.18 La classifica completa della Superpole Race. 1 11 Bulega Nicolo Ducati Panigale V4R LEAD LEAD 1’39. Oasport.it - LIVE Superbike, GP Spagna 2024 in DIRETTA: Bulega si impone anche in Superpole Race, alle 14.00 gara-2 Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di domenica 20 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.24 La nostrasi chiude qui, noi di OA Sport vi ringraziamo e vi diamo l’appuntamento14.00 per-2. A tra poco! 11.22 L’appuntamento con-2 è14.00. Ci sarà da divertirsi nell’ultima prova stagionale: da tenere d’occhio proprio Nicolòche, in caso di vittoria, andrebbe a infilare la prima tripletta della carriera in. 11.20 Nicolòconquista la sesta vittoria della carriera – e della stagione – inal termine di una prova davvero impressionante. Ovviamente Razgatlioglu non ha nulla da giocarsi, ma battere in questo modo e con questa prepotenza il turco non è banale. La vittoria odierna potrebbe essere il giusto antipasto per ciò che potremmo vedere nella prossima stagione. 11.18 La classifica completa della. 1 11Nicolo Ducati Panigale V4R LEAD LEAD 1’39.

