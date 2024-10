Spazionapoli.it - LIVE – Empoli-Napoli 0-0: la squadra di D’Aversa fa la partita

Leggi tutta la notizia su Spazionapoli.it

(Di domenica 20 ottobre 2024) 42? – Incursione veloce di Pezzella dalla sinistra, arriva al limite per crossare ma trova la chiusura di Di Lorenzo. 39? – FAZZINI! Errore clamoroso di Rrahmani che in uscita di testa consegna palla a Fazzini, il giocatore dell’si porta al limite e calcia! Ribatte Buongiorno! 37? – Anche Anguissa si becca il cartellino giallo per un fallo sulla ripartenza dell’. 33? – Grassi si becca il cartellino giallo per un fallo su Lukaku. 30? – ANCORA ESPOSITO! Cerca la conclusione dentro l’area, va verso l’angolino ma trova ancora la risposta di Caprile. 27? – Kvara va dalla bandierina, ci prova Buongiorno che viene anticipato. 27? – Iladesso resta in avanti, altri calcio d’angolo. Buongiorno cerca il supporto del pubblico.