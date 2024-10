Superguidatv.it - La Porta Magica con Andrea Delogu: quando in tv e anticipazioni

(Di domenica 20 ottobre 2024)è alla guida di un nuovo programma dal titolo ‘La‘. Protagonisti saranno persone comuni che vogliono varcare lae cambiare un aspetto della loro vita. Scopriamo insieme leandrà in onda.conduce Lain tv Rivoluzionare la propria vita è il sogno di alcune persone che si sono rivolte a ‘La’. Il nuovo programma condotto daracconta le storie di chi vuole cambiare la propria vita e per farlo si rivolge ad un team di esperti. Dal look alla cucina, passando per la psicologia e la danza, i protagonisti di ogni puntata attraverseranno ‘La’ per mostrare, a se stessi e ai famigliari, la loro trasformazione. L’appuntamento per la prima puntata è previsto per lunedì 21 ottobre 2024 alle ore 17.00 su Rai2.