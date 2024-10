Juventus Next Gen-Avellino 0-3, i lupi sbancano Biella: poker di vittorie per Biancolino (Di domenica 20 ottobre 2024) Quarta vittoria consecutiva e quinto risultato utile di fila. L'Avellino passa anche a Biella: battuta la Juventus Next Gen con i gol di Rigione, Vano e Mutanda. La squadra di Raffaele Biancolino fa un altro balzo importante in classifica e aggancia momentaneamente il Picerno, riportandosi a -6 Avellinotoday.it - Juventus Next Gen-Avellino 0-3, i lupi sbancano Biella: poker di vittorie per Biancolino Leggi tutta la notizia su Avellinotoday.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Quarta vittoria consecutiva e quinto risultato utile di fila. L'passa anche a: battuta laGen con i gol di Rigione, Vano e Mutanda. La squadra di Raffaelefa un altro balzo importante in classifica e aggancia momentaneamente il Picerno, riportandosi a -6

LIVE/ Juventus Next Gen-Avellino - le formazioni ufficiali -  IV ufficiale: Jules Roland Andeng Tona Mbei di Cuneo. All. A disp. : Vinarcik, Pedro Felipe, Mancinim Poli, Papadopoulos, Savio, Amaradio, Ledonne, Scaglia, Owusu, Bassino. (in attesa) Avellino (4-3-1-2): Iannarilli; Cancellotti, Rigione, Enrici, Frascatore; De Cristofaro, Palmiero, Sounas; D’Ausilio; Patierno, Gori. (Anteprima24.it)

Juventus Next Gen-Avellino - le probabili formazioni - Gara valida per la decima giornata di Serie C girone C in programma alle 15 allo stadio ‚ÄúPozzo ‚Äď La Marmora‚ÄĚ. . E‚Äô questo il leitmotiv di Raffaele Biancolino in vista della partita contro la Juventus Next Gen. Dobbiamo essere bravi a sfruttare ogni minima occasione‚Äú. A disp. Avellino (4-3-1-2):¬†Iannarilli; Cancellotti, Rigione, Enrici, Frascatore; De Cristofaro, Palmiero, Sounas; D‚ÄôAusilio; ... (Anteprima24.it)

Juventus Next Gen-Avellino - le probabili formazioni - Tutto pronto per la gara Juventus Next Gen-Avellino, valida per la decima giornata di campionato di Serie C, girone C, che verr√† disputata¬†presso lo¬†stadio ‚ÄúPozzo-La Marmora‚ÄĚ di Biella. Calcio d'inizio alle ore 15. Juventus Next Gen¬†(4-2-3-1):¬†Daffara; Mulazzi, Citi, Perotti, Turco; Peeters... (Avellinotoday.it)