Formiche.net - Intrighi e disinformazione. Il potere oscuro nel romanzo di Volkoff

(Di domenica 20 ottobre 2024) “Il montaggio” di Vladimir(Edizioni Settecolori) è un testo tanto godibile, anche per un mero appassionato di thriller a sfondo spionistico, quanto inquietante per le riflessioni che può stimolare. Racconta la storia di Aleksandr Dmitrovic Psar, giovane emigrato di seconda generazione nato e cresciuto in Francia. Il padre, Dmitri, uno dei tanti esuli legati alla Russia zarista dopo la Rivoluzione, non riesce nel sogno del rientro nell’amata patria, ancorché “diversa” e, in punto di morte, fa promettere al figlio che sarà lui a rientrare al posto suo. Da questa promessa si dipana tutta la storia.