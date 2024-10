Inter-news.it - Inter, Quagliarella: «Con gli Young Boys non complicata. Ma bisogna giocare»

(Di domenica 20 ottobre 2024) Fabiofa il punto sulla prossima giornata di UEFA Champions League, che vedrà l’impegnata a Berna mercoledì sul campo degli. Una partita che, negli studi di Sky Sport, l’ex attaccante giudica abbordabile PROSSIMA GIORNATA EUROPEA – Con il pareggio in trasferta contro il Manchester City e la perentoria vittoria per 4-0 in casa contro la Stella Rossa, l’ha iniziato nel migliore dei modi la sua stagione europea nella fase campionato della nuova UEFA Champions League. Un percorso da proseguire anche mercoledì, quando la squadra di Simone Inzaghi sarà impegnata a Berna, in Svizzera, sul campo degli. Una partita che sembra essere, sulla carta, abbordabile. Ma che è vietato prendere sottogamba.