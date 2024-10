Incidente stradale in tangenziale, cinque auto coinvolte: persone ferite (Di domenica 20 ottobre 2024) Incidente stradale lungo la tangenziale di Catania, in direzione San Gregorio, intorno alle ore 13 di oggi. Il sinistro ha coinvolto cinque auto, provocando feriti e disagi alla circolazione. Sul posto sono intervenuti la polizia stradale per ricostrure la dinamica dell'Incidente e due ambulanze Cataniatoday.it - Incidente stradale in tangenziale, cinque auto coinvolte: persone ferite Leggi tutta la notizia su Cataniatoday.it (Di domenica 20 ottobre 2024)lungo ladi Catania, in direzione San Gregorio, intorno alle ore 13 di oggi. Il sinistro ha coinvolto, provocando feriti e disagi alla circolazione. Sul posto sono intervenuti la poliziaper ricostrure la dinamica dell'e due ambulanze

Tragico incidente stradale a Calcinato : una donna di 68 anni perde la vita dopo una carambola - Questo evento tragico ha riacceso l’attenzione sulle condizioni di sicurezza stradale, soprattutto in caso di maltempo. La vettura della vittima è stata, purtroppo, intrappolata nella carambola, subendo impatti significativi da più direzioni. La donna, trasportata in ospedale in condizioni gravissime, non è riuscita a sopravvivere e ha perso la vita durante la notte. (Gaeta.it)

Incidente stradale a Calcinato : morta l'ex maestra Tecla Pluda - Tecla Pluda non ce l'ha fatta. La donna era rimasta gravemente ferita nel maxi incidente avvenuto sabato sera a Calcinato e poi trasportata d'urgenza con l'eliambulanza all'ospedale Civile di Brescia, dove purtroppo i medici non sono riusciti a salvarla. Aveva 68 anni. Ex insegnante alle... (Bresciatoday.it)

Chi era Daniele Sartorato - il 18enne comasco morto in un incidente stradale a Tradate - Daniele Sartorato è morto nelle prime ore di sabato 19 ottobre. Il 18enne di Castelnuovo Bozzente (Como) si era schiantato nella notte contro un'altra auto all'altezza del comune di Tradate, nel Varesotto. Feriti altri tre giovanissimi.Continua a leggere . (Fanpage.it)