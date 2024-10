Terzotemponapoli.com - Il Napoli di Conte: Un Inizio Promettente

Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com

(Di domenica 20 ottobre 2024) Nella stagione in corso, ildi Antonioha mostrato un rendimento eccezionale, piazzandosi al primo posto della classifica di Serie A con 19 punti dopo otto giornate. Questodi campionato è significativo non solo per i risultati ottenuti, ma anche per le prestazioni della squadra, che si sta affermando come una delle principalindenti per il titolo. Ildi Antonio, la Situazione Attuale della Classifica Attualmente, ilguida la classifica in solitaria, vantando un margine di tre punti sulla Juventus e cinque sul Milan. L’Inter, nel frattempo, sta cercando di tenere il passo, essendo impegnata nel posticipo contro la Roma all’Olimpico. La classifica attuale evidenzia un avvio di campionato positivo per gli azzurri, che stanno dimostrando solidità sia in fase offensiva che difensiva.