Femminicidio Patrizia Russo il marito Giovanni Salamone tenta il suicidio in carcere

(Di domenica 20 ottobre 2024), 61 anni, detenuto dal 16 ottobre con l’accusa di aver ucciso la moglie, di 53 anni, nella loro abitazione a Solero, hato di togliersi la vita all’interno della casa circondariale Cantiello e Gaeta di Alessandria. Gli agenti della polizia penitenziaria sono riusciti a intervenire in tempo, impedendo il. Secondo la ricostruzione dell’Osapp, iltivo è avvenuto quandoera solo in cella, approfittando dell’assenza del suo compagno di cella, che era uscito per fare la doccia. L’uomo ha cercato di impiccarsi con un cappio rudimentale creato utilizzando le lenzuola.