Ex Ilva. Mazzarano: “La vertenza tornerà presto in Commissione Ambiente” (Di domenica 20 ottobre 2024) Tarantini Time Quotidiano“I fatti degli ultimi giorni che hanno interessato l’acciaieria tarantina dovranno essere oggetto, ancora una volta, di attenzione da parte della Commissione Ambiente della Regione Puglia”. Così il Presidente della Commissione Ambiente Michele Mazzarano, a pochi giorni dal riavvio dell’Altoforno 1 presso lo stabilimento jonico. “L’osservazione del quadro complessivo pone interrogativi ai quali non possiamo e non dobbiamo sottrarci per evitare di fare gli stessi errori del passato. Nell’ordine cronologico: la sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo del 25 giugno scorso dice parole chiare sulla gestione della vertenza: la produzione va bloccata se la salute non è al sicuro, e la previa valutazione dell’impatto sulla salute deve costituire atto interno ai procedimenti di rilascio e riesame dell’autorizzazione all’esercizio. Tarantinitime.it - Ex Ilva. Mazzarano: “La vertenza tornerà presto in Commissione Ambiente” Leggi tutta la notizia su Tarantinitime.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Tarantini Time Quotidiano“I fatti degli ultimi giorni che hanno interessato l’acciaieria tarantina dovranno essere oggetto, ancora una volta, di attenzione da parte delladella Regione Puglia”. Così il Presidente dellaMichele, a pochi giorni dal riavvio dell’Altoforno 1 presso lo stabilimento jonico. “L’osservazione del quadro complessivo pone interrogativi ai quali non possiamo e non dobbiamo sottrarci per evitare di fare gli stessi errori del passato. Nell’ordine cronologico: la sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo del 25 giugno scorso dice parole chiare sulla gestione della: la produzione va bloccata se la salute non è al sicuro, e la previa valutazione dell’impatto sulla salute deve costituire atto interno ai procedimenti di rilascio e riesame dell’autorizzazione all’esercizio.

