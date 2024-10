ESCLUSIVO - "Meloni più pericolosa del Cav. Dobbiamo porre rimedio". La mail choc della toga rossa (Di domenica 20 ottobre 2024) «Bisogna porre rimedio». Giorgia Meloni è diventata il nemico numero uno delle toghe rosse. In fibrillazione perché stavolta, davanti, non hanno Silvio Berlusconi, da colpire a suon di inchieste giudiziarie per qualche scheletro nell'armadio. Meloni non ne ha, non è ricattabile, come ha più volte sostenuto lei stessa, e quindi è troppo pericolosa, un ostacolo difficile da abbattere. È questo il contenuto della mail choc scambiata ieri tra esponenti di Magistratura Democratica, il braccio armato di quella sinistra che non sa vincere le elezioni e tenta di sovvertire l'ordine democratico al colpi di mannaia giudiziaria, e l'Anm, l'associazione nazionale magistrati che fa le barricate contro la riforma della giustizia. A scrivere la mail, alle 18. Iltempo.it - ESCLUSIVO - "Meloni più pericolosa del Cav. Dobbiamo porre rimedio". La mail choc della toga rossa Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di domenica 20 ottobre 2024) «Bisogna». Giorgiaè diventata il nemico numero uno delle toghe rosse. In fibrillazione perché stavolta, davanti, non hanno Silvio Berlusconi, da colpire a suon di inchieste giudiziarie per qualche scheletro nell'armadio.non ne ha, non è ricattabile, come ha più volte sostenuto lei stessa, e quindi è troppo, un ostacolo difficile da abbattere. È questo il contenutoscambiata ieri tra esponenti di Magistratura Democratica, il braccio armato di quella sinistra che non sa vincere le elezioni e tenta di sovvertire l'ordine democratico al colpi di mannaia giudiziaria, e l'Anm, l'associazione nazionale magistrati che fa le barricate contro la riformagiustizia. A scrivere la, alle 18.

