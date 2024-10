Elezioni Usa 2024, chi vince tra Kamala Harris e Donald Trump secondo gli ultimi sondaggi politici (Di domenica 20 ottobre 2024) Mancano circa due settimane all'election day e cresce l'attesa attorno a quella che si preannuncia essere una lunga notte elettorale. Tra Donald Trump e Kamala Harris sarà testa a testa. Vediamo chi vincerà le Elezioni presidenziali americane secondo l'ultimo sondaggio. Fanpage.it - Elezioni Usa 2024, chi vince tra Kamala Harris e Donald Trump secondo gli ultimi sondaggi politici Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Mancano circa due settimane all'election day e cresce l'attesa attorno a quella che si preannuncia essere una lunga notte elettorale. Trasarà testa a testa. Vediamo chirà lepresidenziali americanel'ultimoo.

Con le elezioni ormai alle porte - Kamala Harris fa finta di non conoscere Biden - La candidata dem sceglie il microfono del Gop per annunciare la presa di distanza dal suo "capo" Joe Biden. The post Con le elezioni ormai alle porte, Kamala Harris fa finta di non conoscere Biden appeared first on InsideOver. . (It.insideover.com)

Elezioni Usa - sondaggi politici : Trump avanti in Georgia e Kamala Harris punta su Michelle Obama. L'elettorato nero si sta spostando a destra? - Kamala Harris punta sui comizi insieme agli Obama: giovedì prossimo la candidata democratica parteciperà a un evento in Georgia insieme all?ex presidente Barack Obama. La Georgia... (Ilmessaggero.it)

David Parsons : l’arte della danza a sostegno di Kamala Harris alle elezioni Usa - Ultimo aggiornamento il 18 Ottobre 2024 da Marco Mintillo Facebook WhatsApp Twitter . Questo messaggio di speranza e resilienza risuona fortemente nel contesto attuale, sottolineando come l’arte possa servire da faro di luce in tempi bui. In un momento di forte divisione, la voce di Parsons invita a considerare la cultura come un elemento unificante e fondamentale. (Gaeta.it)