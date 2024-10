Nerdpool.it - Daredevil: confermato uno tra i villain più inquietanti per l’eroe in Born Again

Leggi tutta la notizia su Nerdpool.it

(Di domenica 20 ottobre 2024)ha finalmenteche uno dei cattivi piùdelMarvel debutterà nella serie Disney+. Il Comic-Con di New York è stato molto intenso per i Marvel Studios. Hanno rivelato che lo show del MCU arriverà sulla piattaforma il 4 marzo 2025. Ora i fan possono aspettarsi che Muse entri in scena per rendere la vita di Matt Murdock una serie di terribili prove. Non fraintendete: come nelle altre storie diin TV, Kingpin continuerà a essere un antagonista di primo piano. Ma inMuse aggiungerà alcune sfumature di grigio con le bombolette spray. C’è una battaglia per l’anima di New York City e questa lotta ha un nuovo combattente. Uno che vede alcuni gravi difetti nel modo in cuidi Charlie Cox e il cattivo di Vincent D’Onofrio affrontano la loro rivalità.