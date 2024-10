Crotone-Taranto oggi in tv | canale orario e diretta streaming Serie C 2024 25

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di domenica 20 ottobre 2024) Le informazioni relative alla data, l’, latv edi, match valido per la decima giornata del girone C di/2025. Posticipo domenicale tra due formazioni che hanno iniziato male la nuova stagione. Ai pitagorici il successo manca da metà settembre dal 2-0 al Messina, a cui hanno fatto seguito tre sconfitte e due pareggi. I pugliesi hanno trovato la prima vittoria nell’ultimo turno, battendo nei minuti di recupero la corazzata Picerno: un successo che può sicuramente fare bene all’ambiente e risollevare le sorti della squadra.: come vedere il match L’incontro andrà in scena nella giornata di domenica 20 ottobre alle ore 19.30, e sarà visibile per gli abbonati su Sky Sport Arena e Sky Sport 257 e insu Sky Go e su NOW. Sportface.it, inoltre, vi terrà aggiornati con la cronaca al termine del match.