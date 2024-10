CorriBicocca 2023: oltre 2000 partecipanti al traguardo nonostante la pioggia (Di domenica 20 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Questa mattina, il Bicocca Stadium di Milano ha ospitato la settima edizione della CorriBicocca, un evento che ha saputo unire studenti, docenti, dipendenti dell’Università di Milano-Bicocca, sportivi e appassionati. nonostante le avverse condizioni meteorologiche, con la pioggia che ha caratterizzato l’intera manifestazione, oltre 2000 partecipanti hanno preso parte a questa gara podistica, dimostrando passione e determinazione. Organizzata dall’Università e dai CUS Bicocca e CUS Milano, la manifestazione si conferma uno degli appuntamenti più attesi del calendario sportivo milanese. I vincitori della competizione La competizione ha visto corridori provenienti da diverse nazioni, tra cui Regno Unito, Francia, Spagna, Finlandia, Marocco e Turchia. Gaeta.it - CorriBicocca 2023: oltre 2000 partecipanti al traguardo nonostante la pioggia Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Questa mattina, il Bicocca Stadium di Milano ha ospitato la settima edizione della, un evento che ha saputo unire studenti, docenti, dipendenti dell’Università di Milano-Bicocca, sportivi e appassionati.le avverse condizioni meteorologiche, con lache ha caratterizzato l’intera manifestazione,hanno preso parte a questa gara podistica, dimostrando passione e determinazione. Organizzata dall’Università e dai CUS Bicocca e CUS Milano, la manifestazione si conferma uno degli appuntamenti più attesi del calendario sportivo milanese. I vincitori della competizione La competizione ha visto corridori provenienti da diverse nazioni, tra cui Regno Unito, Francia, Spagna, Finlandia, Marocco e Turchia.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

CorriBicocca - più di 2mila runner sfidano la pioggia per una domenica tra festa e sport - Per il secondo anno consecutivo, è stato assegnato il “Manager Trophy”, che ha premiato l'azienda partecipante che, sommando i tempi dei primi 20 classificati, ha totalizzato il tempo migliore. Il partecipante più giovane ha 6 anni, mentre quello più maturo 82. A Marina Cazzaniga, professoressa di Oncologia medica all’Università di Milano-Bicocca e responsabile di TAKE CARE-UniMiB la consegna ... (Ilgiorno.it)