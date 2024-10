“Ballando con le Stelle”, Selvaggia zittisce Sonia e Alan: è successo di tutto (Di domenica 20 ottobre 2024) News Tv. “Ballando con le Stelle” ieri. Nella puntata di ieri del talent show condotto da Milly Carlucci non sono mancate le discussioni in diretta. In particolare, la giudice Selvaggia Lucarelli ha ripreso Sonia Bruganelli e Alan Friedman. Con il giornalista e conduttore televisivo è stata sicuramente più dura. (Continua) Leggi anche: “L’aria che tira”, Alan Friedman contro Giorgia Meloni: caos in studio Leggi anche: “Ballando con le Stelle”, lite nel dietro le quinte: cos’è successo “Ballando con le Stelle”, cos’è successo nella puntata di ieri Ieri sera, su Rai 1, è andata in onda una nuova puntata di “Ballando con le Stelle“, talent show condotto da Milly Carlucci. Ci sono stati ben due spareggi nella stessa puntata ed una sola eliminazione. Tvzap.it - “Ballando con le Stelle”, Selvaggia zittisce Sonia e Alan: è successo di tutto Leggi tutta la notizia su Tvzap.it (Di domenica 20 ottobre 2024) News Tv. “con le” ieri. Nella puntata di ieri del talent show condotto da Milly Carlucci non sono mancate le discussioni in diretta. In particolare, la giudiceLucarelli ha ripresoBruganelli eFriedman. Con il giornalista e conduttore televisivo è stata sicuramente più dura. (Continua) Leggi anche: “L’aria che tira”,Friedman contro Giorgia Meloni: caos in studio Leggi anche: “con le”, lite nel dietro le quinte: cos’ècon le”, cos’ènella puntata di ieri Ieri sera, su Rai 1, è andata in onda una nuova puntata di “con le“, talent show condotto da Milly Carlucci. Ci sono stati ben due spareggi nella stessa puntata ed una sola eliminazione.

