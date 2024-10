Akinsanmiro trova la prima rete con la Sampdoria: ottimo inizio! (Di domenica 20 ottobre 2024) Ebenezer Akinsanmiro ha trovato la rete del definitivo 5-3 della Sampdoria nel successo esterno contro il Cesena. Per il calciatore di proprietà dell’Inter si tratta della prima rete in stagione. BATTESIMO VINCENTE – Ebenezer Akinsanmiro ha vissuto una giornata speciale con la maglia della sua Sampdoria. Il calciatore di proprietà dell’Inter ha segnato il gol del 5-3 con cui i doriani si sono imposti sul Cesena al Manuzzi. Il nigeriano ha saputo farsi trovare pronto in area di rigore raccogliendo l’assist di Tutino per chiudere definitivamente i conti con i romagnoli. In generale, il suo rendimento iniziale con i blucerchiati è sicuramente positivo. Il gol impreziosisce un avvio di stagione il cui apice era stato finora rappresentato dalla vittoria ai rigori contro il Genoa ai sedicesimi di Coppa Italia. Inter-news.it - Akinsanmiro trova la prima rete con la Sampdoria: ottimo inizio! Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Ebenezerhato ladel definitivo 5-3 dellanel successo esterno contro il Cesena. Per il calciatore di proprietà dell’Inter si tratta dellain stagione. BATTESIMO VINCENTE – Ebenezerha vissuto una giornata speciale con la maglia della sua. Il calciatore di proprietà dell’Inter ha segnato il gol del 5-3 con cui i doriani si sono imposti sul Cesena al Manuzzi. Il nigeriano ha saputo farsire pronto in area di rigore raccogliendo l’assist di Tutino per chiudere definitivamente i conti con i romagnoli. In generale, il suo rendimento iniziale con i blucerchiati è sicuramente positivo. Il gol impreziosisce un avvio di stagione il cui apice era stato finora rappresentato dalla vittoria ai rigori contro il Genoa ai sedicesimi di Coppa Italia.

