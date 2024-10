Wta Guangzhou 2024 Trevisan presente nelle qualificazioni

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) Martinaprova a invertire la rotta in questo difficile finale di stagione ed èdel WTA 250 di. La tennista toscana ha bisogno di un risultato importante per rientrareprime 100 e garantirsi un posto nel main draw degli Australian Open del prossimo anno. In Cina cercherà prima di tutto di superare il tabellone cadetto, di cui è la nona testa di serie. All’esordio l’attende la cinese Ma. In caso di vittoria, potenziale round decisivo contro la numero tre del seeding Jana Fett. LO SPOT DI QUALIFICAZIONE J. Fett (3) v L. Liu (WC) Y. Ma v M.(9) WtaSportFace.