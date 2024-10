Terzotemponapoli.com - Viviano consiglia a Raspadori di lasciare il Napoli e andare alla Juve

(Di sabato 19 ottobre 2024) Secondo l’ex portiere Emiliano, trasferirsintus potrebbe essere una decisione ottimale per Giacomo, l’attaccante attualmente in forza al. Ai microfoni di TvPlay,ha espresso il suo parere riguardo la situazione di, che alnon sta trovando lo spazio desiderato per esprimere appieno il suo talento. La mancanza di minuti in campo è un problema per qualsiasi calciatore, e per questo motivoritiene che l’attaccante dovrebbe prendere in considerazione un cambiamento di squadra in futuro. Il ruolo die il possibile approdontusha sottolineato come lantus potrebbe rappresentare una scelta vincente per. Non solo potrebbe ricoprire il ruolo di vice Vlahovic, ma il suo profilo tattico gli permetterebbe di essere impiegato in diverse posizioni.