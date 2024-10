Virtus al buio Si spegne dopo l’intervallo (Di sabato 19 ottobre 2024) Monaco 101 Virtus Bologna 85 AS : Okobo 20, Loyd 11, Papagiannis, Diallo 7, Cornelie ne, Jaiteh 15, Motiejunas 3, Tarpey ne, Begarin, Brown 14, Strazel 12, James 19. All. Obradovic. SEGAFREDO BOLOGNA: Cordinier 11, Belinelli 6, Pajola 3, Clyburn 8, Shengelia 17, Hackett 5, Grazulis ne, Morgan 11, Polonara 3, Diouf 12, Zizic 9, Tucker. All. Banchi. Arbitri: Javor, Trawicki, Van den Broeck. Note: parziali 20-24; 46-47; 71-64. Tiri da due: Monaco 24/44; Virtus Bologna 20/37. Tiri da tre: 12/24; 7/26. Tiri liberi: 17/21; 24/25. Rimbalzi: 30; 36. Quarta sconfitta consecutiva in Eurolega per la Virtus che con questo stop vede allontanarsi ulteriormente il traguardo dei playoff. Il fatto che la V nera sia l’unico club a quota zero apre una riflessione negli uffici della palestra Porelli. Sport.quotidiano.net - Virtus al buio Si spegne dopo l’intervallo Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di sabato 19 ottobre 2024) Monaco 101Bologna 85 AS : Okobo 20, Loyd 11, Papagiannis, Diallo 7, Cornelie ne, Jaiteh 15, Motiejunas 3, Tarpey ne, Begarin, Brown 14, Strazel 12, James 19. All. Obradovic. SEGAFREDO BOLOGNA: Cordinier 11, Belinelli 6, Pajola 3, Clyburn 8, Shengelia 17, Hackett 5, Grazulis ne, Morgan 11, Polonara 3, Diouf 12, Zizic 9, Tucker. All. Banchi. Arbitri: Javor, Trawicki, Van den Broeck. Note: parziali 20-24; 46-47; 71-64. Tiri da due: Monaco 24/44;Bologna 20/37. Tiri da tre: 12/24; 7/26. Tiri liberi: 17/21; 24/25. Rimbalzi: 30; 36. Quarta sconfitta consecutiva in Eurolega per lache con questo stop vede allontanarsi ulteriormente il traguardo dei playoff. Il fatto che la V nera sia l’unico club a quota zero apre una riflessione negli uffici della palestra Porelli.

Highlights Monaco-Virtus Bologna 101-85 - Eurolega 2024/2025 (VIDEO) - The post Highlights Monaco-Virtus Bologna 101-85, Eurolega 2024/2025 (VIDEO) appeared first on SportFace. Ecco le azioni salienti del match. La squadra di coach Banchi cede sul parquet del Monaco e crolla nel secondo tempo dopo essere andata all’intervallo lungo avanti 47-46. . Gli uomini di Banchi sono attesi domenica in campionato da Tortona mentre il 23 ottobre ci sarà la trasferta di ... (Sportface.it)

Virtus Bologna - Banchi : “Buon primo tempo - poi hanno punito ogni nostro errore” - Nel secondo tempo non lo siamo stati, a differenza del primo. Nel secondo tempo hanno usato tutto il loro talento, abbiamo avuto problemi a fermare le loro guardie. Nel terzo quarto alcuni tiri difficili messi da loro hanno colpito la nostra confidenza, dopo è diventato difficile affrontare una squadra così talentuosa“, spiega. (Sportface.it)

Basket : Virtus Bologna combattiva - ma sconfitta in Eurolega contro il Monaco - A peggiorare le cose un infortunio alla schiena per Pajola, obbligato a uscire. Due giocate da tre punti, con la prima mancata, di James riportano in parità il match e si lotta di nuovo punto a punto. Scappa così via il Monaco e si impone 101-85, con Okobo top scorer con 20 punti. Nel finale, però, nuova fiammata Virtus firmata Morgan e si va al primo stop sul 20-24. (Oasport.it)