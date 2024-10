VIDEO E FOTO | Maltempo, Ginostra invasa dal fango: paura tra i residenti (Di sabato 19 ottobre 2024) Maltempo in ginocchio a causa del Maltempo. fango e detriti hanno invaso le strade causando danni a case e negozi, sull'isola manca anche l'energia elettrica dopo il blackout. I residenti chiedono interventi urgenti a protezione civile e istituzioni per evitare problemi peggiori. Non è la prima Messinatoday.it - VIDEO E FOTO | Maltempo, Ginostra invasa dal fango: paura tra i residenti Leggi tutta la notizia su Messinatoday.it (Di sabato 19 ottobre 2024)in ginocchio a causa dele detriti hanno invaso le strade causando danni a case e negozi, sull'isola manca anche l'energia elettrica dopo il blackout. Ichiedono interventi urgenti a protezione civile e istituzioni per evitare problemi peggiori. Non è la prima

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

VIDEO | Maltempo - Ginostra invasa dal fango : paura tra i residenti - Maltempo in ginocchio a causa del maltempo. Fango e detriti hanno invaso le strade causando danni a case e negozi, sull'isola manca anche l'energia elettrica dopo il blackout. I residenti chiedono interventi urgenti a protezione civile e istituzioni per evitare problemi peggiori. Non è la prima... (Messinatoday.it)

“Aiutatelo - lo sta portando via”. Maltempo Italia - uomo travolto da un fiume di fango e detriti - L’ondata di maltempo colpisce duramente l’Italia. Ballando con le stelle, l’annuncio commosso di Milly Carlucci in tv: “Mi piange il cuore” Proprio a Venturina, nella frazione di Cafaggio, ci sono stati momenti di paura immortalati da un video poi pubblicato dal quotidiano Il Tirreno sulla sua edizione on line. (Caffeinamagazine.it)

Maltempo - paesi in ginocchio : fango - allagamenti - danni e strade chiuse - Meteorologicamente parlando, il peggio è passato: un timido sole ha già fatto capolino nelle prime ore di venerdì e la situazione dovrebbe mantenersi stabile almeno per tutto il weekend. Ma la giornata di giovedì è stata complicata, molto complicata in varie zone della provincia, in particolare... (Bresciatoday.it)