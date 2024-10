Venice Hospitality Challenge: maxiyacht in gara a Venezia (Di sabato 19 ottobre 2024) Lo spettacolo si annuncia grandioso. La Venice Hospitality Challenge - in programma domenica 20 ottobre alle ore 15: era prevista il giorno prima, ma il meteo ne ha consigliato lo spostamento - è la sola regata che si disputa, dall’inizio alla fine, nelle acque interne di una città . E che acque, e che città : il bacino di San Marco, ovviamente a Venezia. La regata è il fiore all’occhiello dello Yacht Club Venezia. Capitanato da Mirko Sguario, può ben vantarsi di aver portato, con successo, l’eccellenza della vela italiana nel cuore della città lagunare. Questa è l'edizione numero undici. Ma che barche si sfideranno? Grandi barche e grandi hotel Saranno 17 le barche in competizione. maxiyacht di oltre 24 metri. La maggior parte sono abbinate a hotel di lusso, il meglio dell’ospitalità Veneziana. Panorama.it - Venice Hospitality Challenge: maxiyacht in gara a Venezia Leggi tutta la notizia su Panorama.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Lo spettacolo si annuncia grandioso. La- in programma domenica 20 ottobre alle ore 15: era prevista il giorno prima, ma il meteo ne ha consigliato lo spostamento - è la sola regata che si disputa, dall’inizio alla fine, nelle acque interne di una città . E che acque, e che città : il bacino di San Marco, ovviamente a. La regata è il fiore all’occhiello dello Yacht Club. Capitanato da Mirko Sguario, può ben vantarsi di aver portato, con successo, l’eccellenza della vela italiana nel cuore della città lagunare. Questa è l'edizione numero undici. Ma che barche si sfideranno? Grandi barche e grandi hotel Saranno 17 le barche in competizione.di oltre 24 metri. La maggior parte sono abbinate a hotel di lusso, il meglio dell’ospitalitÃna.

La grande vela torna in Laguna con la Venice Hospitality Challenge - Saranno quest'anno 17 le imbarcazioni condotte da skipper di fama internazionale che il 19 ottobre si contenderanno su un campo di regata unico al mondo, interamente nelle acque interne di una città , l’ambito cappello del Doge, in vetro di Murano, messo in palio dalla “Venice Hospitality... (Veneziatoday.it)