Vedi alla voce | nutrire i muscoli con gli alimenti giusti

(Di sabato 19 ottobre 2024) Ve lo avevamo anticipato dopo un’analisi approfondita degli allenamenti di Elisabetta Canalis e dei training per ragazze timide su TikTok: gli squat sono la pratica indispensabile per avere glutei e gambe di ferro. Se tutti (o quasi) conoscono gli squat classici, ovvero l’esercizio che per eccellenza permette di modellare la parte inferiore del corpo, o la potenza della ginnastica intensiva per tonificare, sono in pochi a contemplare l’alimentazione rispetto al fatto di avere glutei perfettamente pieni e tonici. Se sogni un lato B tonico, sollevato e scolpito come quello delle star, sappi che non bastano solo gli esercizi fisici ma conta anche quel che metti in tavola. Ebbene sì, l’alimentazione gioca un ruolo fondamentale nel raggiungimento di questo obiettivo.